Tutor sulla Cremosina, da domani scattano controlli e multe

Entreranno ufficialmente in funzione domani, venerdì 29 maggio, lungo la provinciale della Cremosina nel tratto tra Valduggia e la galleria, i nuovi sistemi tutor per il controllo della velocità. La Provincia di Vercelli ha completato le ultime verifiche tecniche sugli apparecchi installat lungo l’arteria, spesso al centro di polemiche per incidenti e velocità elevate. I dispositivi rileveranno la velocità media dei veicoli e scatteranno automaticamente le multe in caso di superamento dei limiti.

Come funzionano i nuovi tutor

Il sistema installato sulla provinciale Cremosina controllerà la velocità media dei mezzi tra ingresso e uscita del tratto monitorato (in pratica il tratto in provincia di Vercelli). Due portali registreranno targa e orario di passaggio dei veicoli, calcolando automaticamente il tempo necessario per percorrere la strada.

Se il tempo registrato indicherà una velocità superiore ai limiti consentiti, 50 chilometri all’ora, scatteranno automaticamente le sanzioni previste dal codice della strada. Le multe varieranno in base all’entità dell’infrazione e comporteranno anche la decurtazione dei punti dalla patente.

Cosa rileveranno i dispositivi

velocità media dei veicoli

orario di ingresso e uscita dal tratto controllato

targa dei mezzi in transito

eventuale superamento dei limiti previsti

La decisione della Provincia

«In accordo con l’amministrazione comunale di Valduggia abbiamo deciso di installare il rilevatore del traffico su questo tratto purtroppo troppo spesso scenario di gravi incidenti», spiega il presidente della Provincia, Davide Gilardino. Il limite massimo di velocità sarà fissato a 50 chilometri orari fino all’abitato di Valduggia.

Gilardino sottolinea come il sistema sia stato scelto proprio per evitare comportamenti pericolosi lungo i tornanti della strada. «È importante chiarire che il tutor calcola la media oraria; alcuni tornanti si percorrono ai 30 e se il limite fosse stato elevato ai 70, in alcuni tratti si sarebbero potute raggiungere velocità di 100 orari vanificando il senso della messa in sicurezza».

Sicurezza stradale al centro

Negli ultimi anni la provinciale Cremosina è stata più volte teatro di incidenti, alcuni anche gravi. La strada rappresenta un collegamento molto utilizzato tra il Novarese e la Valsesia, soprattutto nei fine settimana e nei periodi turistici. Proprio per questo la Provincia ha deciso di intervenire con un sistema permanente di controllo.

«In questi giorni abbiamo tarato il sistema per confermare la necessità di questa misura che ha l’unico obiettivo di prevenire gli incidenti continui», conclude Gilardino. «La sicurezza è una priorità per l’amministrazione e finalmente andiamo a sanare una situazione pericolosa». Con l’attivazione dei tutor cambia quindi il modo di percorrere la Cremosina, una delle arterie più trafficate tra Pogno e Valduggia.

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