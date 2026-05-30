Schianto vicino al nuovo Mcdonald’s: ragazza in moto urtata da un’auto

Una ragazza in moto è rimasta coinvolta in un incidente stradale nella serata di ieri, venerdì 29 maggio, a Borgosesia, nella zona del nuovo Mcdonald’s. La giovane, secondo le prime informazioni circolate, stava uscendo dal parcheggio del locale e si stava immettendo sulla strada provinciale 299 quando è stata urtata da un’auto.

L’episodio è avvenuto in un momento in cui, anche come riferito da diversi presenti sui social, in zona c’erano molte persone. La notizia ha subito suscitato apprensione tra chi si trovava nei pressi del locale e tra i cittadini, anche perché le prime ricostruzioni sono arrivate proprio attraverso commenti e testimonianze online.

Tanta paura tra i presenti

Dai racconti pubblicati sui social emerge che l’incidente sarebbe avvenuto verso mezzanotte. Alcuni utenti hanno riferito che la ragazza stava uscendo dal parcheggio e che, nella manovra di immissione sulla provinciale, sarebbe avvenuto l’impatto con la vettura. Si tratta però di particolari che dovranno essere confermati dagli accertamenti.

In molti hanno espresso preoccupazione per le condizioni della giovane, che è comunque stata soccorsa: non dovrebbe esserci nulla di particolarmente grave. La dinamica esatta resta quindi da chiarire, così come l’eventuale coinvolgimento dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine.

Attesa per gli accertamenti

Al momento dunque non ci sono notizie ufficiali, ma solo testimonianze. Nelle prossime ore potranno emergere ulteriori dettagli sulle condizioni della ragazza e sulla dinamica dell’incidente. Per ora resta soprattutto il sollievo espresso da molti cittadini nel sapere che la giovane è viva, insieme alla preoccupazione per quanto accaduto in una serata molto affollata.

Foto d’archivio

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