Frontale con un camion sulla Cossato-Valle Mosso: morto un automobilista

Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 28 maggio, lungo la Cossato-Vallemosso, all’altezza della galleria della Volpe. A perdere la vita è stato il conducente di un’auto che, per cause in fase di accertamento, si è scontrata frontalmente con un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia stradale e personale del 118.

Lo schianto nel tunnel

L’impatto è avvenuto nel tratto che conduce alla galleria della Volpe. Secondo le prime ricostruzioni, la vettura ha oltrepassato la linea di mezzeria andando a occupare la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva il camion.

L’autista del mezzo pesante si è trovato il veicolo davanti all’improvviso e non è riuscito a evitare la collisione. Lo scontro è stato violentissimo e ha distrutto la parte anteriore dell’auto.

Inutili i soccorsi

Nel giro di pochi minuti sono arrivati i soccorritori del 118 insieme ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia stradale. I sanitari hanno tentato ogni manovra possibile, ma il conducente dell’auto era già morto a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto.

Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata sono proseguite per diverso tempo. Gli agenti hanno effettuato i rilievi utili a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Traffico paralizzato

La strada è stata chiusa alla circolazione per consentire l’intervento dei mezzi di emergenza e la rimozione dei veicoli coinvolti. Lunghe code e disagi si sono formati lungo la viabilità della zona.

Gli investigatori stanno verificando ogni elemento utile per capire che cosa abbia provocato l’invasione della corsia opposta. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella di un malore improvviso del conducente. Lo riporta La Provincia di Biella.

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