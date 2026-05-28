Maltrattamenti ai bambini, sospesa maestra di scuola d’infanzia

Una maestra di una scuola dell’infanzia del Vercellese è stata sospesa dal servizio per quattro mesi dopo un’indagine dei carabinieri su presunti maltrattamenti nei confronti di bambini tra i 4 e i 6 anni. Il provvedimento è stato disposto dal Gip del tribunale di Vercelli su richiesta della Procura.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all’insegnante vengono contestati comportamenti ritenuti incompatibili con il ruolo educativo. Gli episodi documentati riguardano vessazioni, offese verbali e atteggiamenti aggressivi nei confronti degli alunni della classe.

La denuncia partita da una mamma

L’inchiesta è nata dopo la segnalazione di una madre, che si è rivolta ai carabinieri raccontando i timori emersi tra diverse famiglie. Alcuni genitori avevano infatti raccolto dai propri figli racconti giudicati preoccupanti sul comportamento dell’educatrice durante le attività scolastiche.

Da quel momento sono partite le verifiche investigative. I militari hanno avviato un’attività mirata all’interno dell’istituto, raccogliendo elementi che hanno poi portato alla richiesta della misura cautelare nei confronti della donna.

Registrazioni decisive per l’indagine

Gli investigatori hanno contestato all’indagata più di trenta episodi. Decisive, secondo gli inquirenti, sono state le registrazioni audio-video effettuate nel corso delle indagini, considerate fondamentali per ricostruire quanto accadeva in aula durante le lezioni.

I carabinieri sottolineano ancora una volta l’importanza del presidio delle Stazioni sul territorio. Proprio grazie alla denuncia di una cittadina è stato possibile avviare rapidamente gli approfondimenti che hanno portato all’intervento della magistratura.

Foto redazione

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