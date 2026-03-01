Alla metro di Milano potrebbe arrivare la fermata “Valsesia”. La linea rossa raggiungerà il rione che porta il nome del nostro territorio.

Una stazione della metropolitana di Milano si chiamerà (forse) Valsesia. Nei giorni scorsi sono state avviate le opere preliminari del cantiere per il prolungamento della linea Rossa o M1, la più antica della rete milanese, operativa dal 1964. Dall’attuale capolinea di Bisceglie, verranno realizzate tre nuove stazioni sino al confine con Settimo Milanese.

Per la prima di tali stazioni sono in ballo due possibili denominazioni: Parri, dal nome della via su cui affaccerà, intitolata a Ferruccio Parri (1890-1981), presidente del Consiglio dei ministri del governo di unità nazionale dal 21 giugno al 10 dicembre 1945; oppure Valsesia appunto, essendo la stazione a servizio del quartiere omonimo.

Poche via dedicate alla Valsesia

La toponomastica cittadina utilizza di frequente le località geografiche per celebrare luoghi legati alla storia nazionale, all’unità d’Italia o a eventi specifici, ma anche per costruire una memoria identitaria. Vie intitolate alla Valsesia tuttavia, non sono molto comuni: tra i centri principali si possono citare Novara, che ne ha una nei pressi del Centro commerciale San Martino, e ovviamente Roma, non lontano dalla stazione Conca d’Oro della metropolitana B.

Ma via Valsesia a Milano vanta una storia del tutto particolare.

Un quartiere nato alla fine degli anni Sessanta

Ubicata nella periferia ovest, alla fine degli anni Sessanta venne scelta quale luogo ideale per l’edificazione di un nuovo quartiere residenziale, che divenne appunto il Quartiere Valsesia, oggi parte del Municipio 7.

Tale insediamento nacque come un unico grande isolato, con un perimetro di circa due chilometri, a cui in tempi successivi vennero aggregate altre strutture, dove ora risiedono un po’ più di 5.000 persone. All’interno del quartiere esiste anche un Parco Valsesia di oltre 76 mila metri quadrati, che nel 2005 è stato ribattezzato Parco in memoria delle Vittime Italiane nei Gulag, ma che i residenti continuano a identificare con la dizione originale.

Per le nuove stazioni si aspetta il 1932

Tornando ai lavori della metropolitana, se non interverranno intoppi le nuove stazioni saranno operative nel 2032 e andranno ad aggiungersi alle altre 134 già in funzione sulle cinque linee che compongono la rete milanese (oltre alla Rossa: la Verde, la Gialla, la Blu e la Lilla). Quanto alla denominazione, potrebbe essere frutto di un compromesso: Parri Valsesia. Anche se chi vive nel quartiere, c’è da scommettere, preferirebbe Valsesia e basta.

