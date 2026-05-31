Dodicenne scomparso nel Sesia, giorni d’angoscia a Vercelli

E’ un dodicenne di origine nordafricana la persona che risulta dispersa da venerdì 29 maggio nelle acque del fiume Sesia, a Vercelli, dopo essersi immerso nel tardo pomeriggio con alcuni amici. Le ricerche sono proseguite per tutta la giornata di ieri, sabato 30 maggio, nella zona compresa tra il ponte della ferrovia e quello della provinciale per Novara. E riprenderanno oggi, domenica 31 maggio.

L’allarme era partito dal gruppo di ragazzi che si trovava con lui lungo le sponde del fiume. A un certo punto gli amici non lo hanno più visto riemergere e hanno chiesto aiuto. Da quel momento sono iniziate le operazioni di soccorso, andate avanti per quasi ventiquattr’ore.

Una zona frequentata ma pericolosa

Il punto in cui il ragazzino si è tuffato è tra quelli più frequentati alle porte della città quando arrivano le giornate calde. L’area si raggiunge percorrendo corso Rigola fino al termine, ma resta un tratto insidioso del Sesia, dove in passato si sono già verificati incidenti e interventi di salvataggio.

Secondo le prime ricostruzioni, il dodicenne è entrato in acqua nonostante il divieto di balneazione. La corrente e la conformazione del fiume rendono quel tratto particolarmente rischioso, soprattutto per chi si immerge senza conoscere bene fondali e pericoli.

Soccorsi al lavoro senza sosta

Le ricerche vedono impegnati i vigili del fuoco, con il nucleo Saf, e l’elicottero del 115, utilizzato per controllare dall’alto l’area interessata. Le operazioni sono coordinate dai carabinieri e dalla polizia di Stato di Vercelli.

Per consentire il lavoro dei soccorritori, sul ponte della provinciale per Novara è stato istituito il senso unico alternato. L’intera zona resta sotto osservazione mentre proseguono i tentativi di ritrovare il ragazzo e chiarire con precisione quanto accaduto lungo il fiume.

Foto redazione

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