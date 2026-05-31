AttualitàGattinara e dintorni
Lutto a Gattinara per Luca, morto a soli 50 anni
Il decesso è sopraggiunto improvvisamente: inutile il ricovero all’ospedale di Borgomanero.
La comunità di Gattinara è stata colpita dalla notizia della morte di Luca Molinaro, scomparso improvvisamente all’età di 50 anni. Il decesso è avvenuto martedì 26 maggio all’ospedale di Borgomanero. A darne il triste annuncio sono stati la mamma Rosa, la sorella Simona, insieme agli zii, ai cugini e a tutti i parenti, profondamente segnati da una perdita tanto inattesa quanto dolorosa.
La notizia si è diffusa rapidamente tra Gattinara e i paesi vicini, dove in molti conoscevano Luca Molinaro. Il decesso è stato repentino, e purtroppo non è servito il ricovero all’ospedale di Borgomanero, dove è avvenuto il decesso. Arrivati in questi giorni i messaggi di cordoglio e vicinanza rivolti alla famiglia.
I funerali nella chiesa di San Pietro
I funerali di Luca Molinaro sono stati celebrati mercoledì pomeriggio nella chiesa parrocchiale di San Pietro a Gattinara. Al termine della funzione religiosa, il corteo funebre ha preseguito verso il tempio crematorio. E’ stata l’occasione per amici, conoscenti e parenti di rivolgere un ultimo saluto a un uomo la cui morte ha colpito il territorio.
Il rito funebre ha rappresentato anche un momento di raccoglimento per la città, chiamata a confrontarsi con una scomparsa arrivata all’improvviso. La famiglia ha scelto un annuncio semplice e sobrio, affidando all’epigrafe il compito di comunicare il dolore per una perdita che ha lasciato un grande vuoto tra le persone che gli volevano bene.
Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook