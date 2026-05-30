Si immerge nel Sesia e sparisce: allarme per un ragazzo

Dal tardo pomeriggio di ieri, venerdì 29 maggio, sono in corso a Vercelli, nella zona di corso Rigola e del ponte ferroviario sul fiume Sesia, le ricerche di una persona dispersa. Sul posto stanno operando vigili del fuoco con gommone, sommozzatori ed elicottero. Al momento non è stata resa nota l’identità del disperso, ma si tratta di un ragazzo molto giovane.

Mobilitazione lungo il fiume

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio, quando sono partite le operazioni di ricerca nel tratto del Sesia vicino al ponte della ferrovia. I vigili del fuoco hanno raggiunto la zona con personale specializzato nelle emergenze fluviali, mentre l’elicottero ha iniziato a sorvolare l’area per supportare le verifiche dall’alto.

Le operazioni sono proseguite anche nelle ore successive, con diversi mezzi impegnati sulle rive del fiume. La presenza di sub e gommone conferma la complessità dell’intervento in un punto considerato particolarmente pericoloso per correnti e profondità.

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Un tratto già segnato da tragedie

La zona di corso Rigola è tristemente nota per episodi analoghi avvenuti negli anni passati. Con l’arrivo del caldo, il Sesia diventa spesso meta di chi cerca refrigerio, nonostante in quel tratto sia in vigore da tempo un’ordinanza di divieto di balneazione.

Il rischio è elevato anche per chi conosce il fiume. Correnti improvvise e fondali insidiosi hanno già provocato drammi e interventi di salvataggio. In molti casi le persone coinvolte ignoravano i pericoli presenti lungo quel tratto del Sesia.

Attesa per chiarire la dinamica

Al momento non è ancora chiaro che cosa sia accaduto e gli accertamenti sono tuttora in corso. Gli operatori stanno concentrando le ricerche nell’area segnalata dai primi testimoni, mentre cresce la preoccupazione tra residenti e curiosi presenti lungo gli argini.

Le autorità mantengono il massimo riserbo sulla vicenda. Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli sulla dinamica e sull’identità del giovane disperso nel fiume Sesia. Lo riporta Prima Vercelli.

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