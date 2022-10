Morto il giornalista Nino Battaglia, volto storico del Tg Piemonte. Conosciutissimo da tutti, aveva solo 71 anni ed era andato in pensione da poco.

E’ morto l’altra notte all’ospedale Molinette di Torino per un improvviso aggravamento della sua situazione. Tutto il Piemonte ricorda Nino Battaglia, il giornalista Rai in ormai pensione, per anni storico conduttore e inviato del Tg3 regionale.

L’annuncio del collega e amico

A darne notizia è stato il suo ex collega in Rai Orlando Perera, anche lui storico inviato, conduttore del Tg3 e Tg2, sul suo profilo Facebook.

«Ciao Nino. Se ancora ci fosse l’uso di mettere accanto ai defunti le cose della loro vita, accanto a te ne metterei una materiale, un cannolo alla siciliana, di quelli che portavi quando venivi a mangiare da me con gli altri amici, e di cui sapevi che vado pazzo. E una immateriale, l’impareggiabile ironia che ha intessuto la nostra amicizia, un’ironia ermetica che gli altri non potevano capire.

Tu e io sapevamo che aveva uno scopo preciso, nascondere l’affetto e la stima. Abbraccio ancora una volta le tue spalle, diventate così magre. Che la terra ti sia lieve».

Nino Battaglia aveva 71 anni. Dal 1978 era giornalista professionista. Lascia la compagna e un figlio in giovane età.

