Giulia Mazzon nuovo medico a Valdilana: inizia il 10 giugno

Sarà la dottoressa Giulia Mazzon il medico designato a prendere servizio a Valdilana e dintorni, territorio pesantemente penalizzato da recenti trasferimenti di altri professionisti e dalla scomparsa di Raffaele Girardi.

Classe 1991, si è laureata nel febbraio 2017 all’Università degli studi di Pavia e conosce la zona per averci già lavorato come guardia medica al Centro Zegna e come medico delle Usca nel periodo del Covid.

Ha lavorato anche in una casa di riposo

«Dopo la laurea – racconta di sé – ho lavorato per tre anni in una Rsa come direttore sanitario, e questa per me è stata un’esperienza altamente formativa sia dal punto di vista clinico che relazionale. Nell’ottobre 2020 ho intrapreso il corso di formazione in Medicina generale conseguendo, il diploma nel novembre 2023».

«Durante il periodo di formazione ho lavorato all’Asl di Biella come medico Usca durante l’emergenza Covid e come medico di continuità assistenziale nell sede di Trivero».

«Aprirò il mio ambulatorio di Medico di Medicina Generale a partire da giugno nel comune di Valdilana, nella municipalità di Valle Mosso, e nel comune di Camandona. Nell’ambulatorio di Valle Mosso avrò la possibilità di operare con due validissimi colleghi, Alessandro Cavalotti e Claudio Rosa, con cui collaborerò al fine di gestire al meglio i rispettivi ambulatori e fornire un migliore servizio ai pazienti».

