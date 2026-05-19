Una festa per celebrare i nuovi clown dottori e i 25 anni di attività dell’associazione Il Naso in Tasca. La cerimonia si è svolta sabato sera a Gaglianico, nella sede del sodalizio, dove i volontari che hanno completato il percorso formativo hanno ricevuto il diploma e il simbolico camice colorato. Un momento carico di emozione per chi, nei prossimi mesi, entrerà nelle corsie degli ospedali e nelle strutture assistenziali del territorio biellese.

Venticinque anni accanto ai pazienti

La presidente onoraria Loredana Favaretto, tra le promotrici della nascita dell’associazione, ha ripercorso le tappe più importanti dell’esperienza del gruppo. Nel suo intervento ha ricordato le attività svolte negli anni tra ospedali, case di riposo, istituti per disabili e carcere, sempre con l’obiettivo di offrire ascolto e un sorriso a chi vive momenti difficili.

«In questo cammino – ha detto Favaretto – sono stati portati avanti tanti progetti, siamo stati in ospedale, nelle case di riposo, in carcere, negli istituti per disabili e in altre occasioni di difficoltà cercando di offrire un sorriso e un momento di ascolto. E’ un percorso pieno di emozioni e di momenti da ricordare».

La formazione dei nuovi clown dottori

Anche il presidente Luca Bellina ha ringraziato i presenti, invitando i neo diplomati a vivere questa esperienza con entusiasmo e sensibilità. Prima di indossare il camice colorato, i volontari hanno affrontato mesi di formazione specifica e un tirocinio pratico svolto in ospedali e strutture socioassistenziali.

L’associazione opera da anni nella struttura ospedaliera di Biella, e successivamente in quella di Ponderano, soprattutto in pediatria e nei reparti autorizzati tramite convenzione. I clown dottori sono presenti in corsia il giovedì, il sabato e la domenica, portando momenti di leggerezza ai pazienti e ai loro familiari.

Le attività dei volontari

presenza nei reparti ospedalieri

interventi nelle case di riposo

attività negli istituti per disabili

sostegno nelle situazioni di disagio sociale

ascolto e animazione attraverso clownerie e gioco

Un sorriso che aiuta a curare

Fondata nel 2001, Il Naso in Tasca è un’organizzazione di volontariato nata con l’obiettivo di portare i benefici del buonumore nei luoghi della sofferenza. I volontari vengono preparati per affrontare situazioni delicate attraverso ascolto, comicità, magia e improvvisazione, sempre nel rispetto delle condizioni dei pazienti.

L’associazione ricorda anche l’importanza del sostegno della comunità. Chi desidera aiutare Il Naso in Tasca può destinare il 5xmille nella dichiarazione dei redditi indicando il codice fiscale 90045130029.

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