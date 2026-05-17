Fuga in Tesla a 200 all’ora tra Novara e il Pavese: fermato, era senza patente

Un inseguimento lungo oltre 35 chilometri ha seminato paura giovedì sera tra Novara e il Pavese. Un ventottenne residente a Garbagna è stato fermato l’altro pomeriggio a Castello d’Agogna dopo una fuga iniziata intorno alle 18 nel quartiere Sant’Agabio, quando gli agenti della polizia locale di Novara hanno tentato di controllare una Tesla lanciata ad altissima velocità. Nell’operazione sono intervenuti anche i carabinieri di Vespolate. Il giovane sarà processato per direttissima per resistenza a pubblico ufficiale.

Velocità folle nel quartiere Sant’Agabio

Gli agenti hanno notato la vettura mentre attraversava il capoluogo a una velocità stimata attorno ai 100 chilometri orari. L’auto, una Tesla presa a noleggio da un’altra persona, era già conosciuta alle forze dell’ordine per precedenti segnalazioni legate a corse ad alta velocità in città.

Quando la pattuglia ha intimato l’alt, il conducente ha accelerato puntando verso la Bassa novarese. Durante la fuga ha sfiorato e tamponato lateralmente un’altra automobile, creando ulteriori rischi per gli automobilisti presenti lungo il percorso.

LEGGI ANCHE: Uomo morto durante l’inseguimento: sequestrate le auto della polizia

L’inseguimento fino al Pavese

La corsa è proseguita lungo la statale per Mortara, dove ai mezzi della polizia locale si sono aggiunti i carabinieri di Vespolate. A Nibbiola il ventottenne ha continuato la fuga senza rallentare, raggiungendo punte vicine ai 200 chilometri orari.

Secondo quanto ricostruito, il giovane ha attraversato incroci con il semaforo rosso, imboccato rotonde contromano ed effettuato sorpassi pericolosi in tratti vietati. Una sequenza di manovre che ha messo in serio pericolo la sicurezza stradale per diversi chilometri.

Fermato a Castello d’Agogna

L’inseguimento si è concluso nel territorio pavese, a Castello d’Agogna, dove le forze dell’ordine sono riuscite a bloccare la vettura. Dagli accertamenti è emerso che il conducente era senza patente. All’interno dell’abitacolo gli agenti hanno inoltre trovato un piccolo coltello, immediatamente sequestrato.

Foto redazione

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook