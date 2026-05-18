Cade dal trattore e viene investito da un secondo mezzo agricolo

Nel pomeriggio di ieri, domenica 17 maggio, un grave incidente agricolo si è verificato nel Biellese, nel territorio di Donato. Un uomo di 83 anni è rimasto seriamente ferito dopo essere caduto dal proprio trattore ed essere stato investito da un secondo mezzo agricolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio 118 e l’elisoccorso decollato da Borgosesia.

Un impatto violentissimo

L’anziano stava lavorando in un’area agricola della zona quando si è verificato l’incidente. Dopo la caduta dal trattore, un secondo mezzo che stava vieggiando appena dietro lo ha colpito provocando traumi molto seri a un braccio e a una gamba.

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito critiche ai soccorritori arrivati pochi minuti dopo la chiamata di emergenza. La situazione ha richiesto l’intervento immediato dell’elisoccorso in codice rosso. Dopo le prime cure effettuate direttamente sul luogo dell’accaduto, il ferito è stato stabilizzato dal personale sanitario e trasferito in ospedale con la massima urgenza.

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Accertamenti sulla dinamica

L’uomo è stato trasportato al Cto di Torino, dove è stato affidato ai medici specialisti. Le sue condizioni restano gravi e i soccorsi sono proseguiti a lungo nell’area dell’incidente. Le autorità stanno ora ricostruendo nel dettaglio quanto accaduto nei campi di Donato. Gli accertamenti serviranno a chiarire la sequenza dell’incidente e le cause che hanno portato al drammatico investimento. Lo riporta La Provincia di Biella.

Foto d’archivio

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