La neve torna sulle Alpi piemontesi: anche in Valsesia imbiancati i rilievi più alti

La neve torna protagonista sulle montagne piemontesi. Ieri, giovedì 5 novembre una perturbazione ha portato le prime nevicate significative della stagione, soprattutto sulle Alpi occidentali e meridionali. Nel Cuneese si segnalano accumuli fino a 40 centimetri oltre i 2.000 metri di quota, mentre i fiocchi sono scesi localmente fino a 900 metri, regalando le prime imbiancate anche a quote relativamente basse.

A fare il punto è il meteorologo Andrea Vuolo, che segnala nevicate particolarmente importanti nelle valli Stura di Demonte, Gesso, Casotto e Vermenagna. La perturbazione interessa anche altre aree del Piemonte, ma con intensità differenti. Le precipitazioni più abbondanti si concentrano sulle Alpi sudoccidentali, mentre sulle montagne settentrionali i fenomeni risultano generalmente più deboli e intermittenti.



E in Valsesia? Neve soprattutto sulle montagne più alte

Anche la Valsesia risente del peggioramento meteorologico, ma con una situazione diversa rispetto al Cuneese. Secondo le analisi di Meteo in Piemonte, sulle Alpi settentrionali la quota neve si colloca generalmente tra 1.600 e 1.800 metri, con la possibilità di temporanei abbassamenti durante i fenomeni più intensi. Le condizioni sono quindi favorevoli soprattutto a nuove imbiancate in alta montagna.

Nella zona di Alagna e del Monte Rosa le precipitazioni possono assumere carattere nevoso alle quote superiori, mentre nei fondovalle prevalgono condizioni più miti, con eventuali piogge. Non ci sono conferme di accumuli paragonabili a quelli del Cuneese sulle montagne valsesiane. Per conoscere gli spessori effettivi occorrerà fare riferimento alle misurazioni delle stazioni meteorologiche in quota.

Venerdì ancora instabile, possibili nevicate sul Monte Rosa

La perturbazione continuerà a influenzare il tempo anche oggi, venerdì 6 novembre. Ad Alagna Valsesia sono previste molte nubi e precipitazioni intermittenti, con piogge soprattutto nel pomeriggio e possibili nuovi fenomeni in serata. Sulle montagne più alte potranno verificarsi ulteriori nevicate, con una quota indicativamente attorno ai 1.700-1.900 metri, soggetta a oscillazioni secondo l’intensità delle precipitazioni.

Le temperature nel centro abitato di Alagna dovrebbero oscillare indicativamente tra 2 e 8 gradi, mentre a Varallo i valori resteranno più elevati, con massime attorno ai 10 gradi. La neve non è quindi attesa nei principali centri abitati della valle, almeno sulla base delle previsioni attuali. Il quadro resta comunque variabile, soprattutto nelle zone montane.

Sabato e domenica, ecco come sarà il tempo in Valsesia

Per sabato 7 novembre le previsioni indicano ancora una certa nuvolosità, soprattutto nella prima parte della giornata, con possibilità di fenomeni residui locali. Nel corso del pomeriggio sono attese aperture più ampie, anche se non si può escludere qualche breve precipitazione. Il tempo dovrebbe iniziare gradualmente a migliorare, offrendo condizioni più favorevoli rispetto alle giornate precedenti.

Le prospettive sono migliori per domenica 8 novembre, quando ad Alagna sono previste schiarite anche estese e una probabilità di precipitazioni molto bassa. Le temperature massime dovrebbero aggirarsi intorno agli 8 gradi nel paese. Il miglioramento potrebbe regalare scorci suggestivi sulle cime innevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, sempre che la nuvolosità si diradi completamente.

Un primo assaggio d’inverno in vista della stagione sciistica

Le nevicate di questi giorni rappresentano un primo segnale dell’avvicinarsi dell’inverno sulle montagne piemontesi. Per le località sciistiche, tuttavia, un singolo episodio perturbato non è sufficiente a garantire condizioni favorevoli all’apertura delle piste. Saranno fondamentali le temperature e le precipitazioni delle prossime settimane, soprattutto per consolidare il manto nevoso alle quote più elevate.

Nel comprensorio Monterosa Ski l’avvio della stagione è programmato per sabato 28 novembre, mentre all’Alpe di Mera gli impianti dovrebbero aprire il 26 dicembre, condizioni permettendo. Intanto, secondo il bollettino Arpa del 5 novembre, per la Valsesia non sono previste allerte meteorologiche nelle giornate di giovedì e venerdì, con tutti gli indicatori di rischio in codice verde.

In copertina una foto di Prato Nevoso

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