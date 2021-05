Niente più omaggi floreali ai defunti: la polemica nel Biellese

Per questioni igienico-sanitarie nei locali dell’obitorio cittadino è vietato introdurre qualsiasi addobbo floreale e di arredo funebre con l’eccezione del copricassa autorizzato esclusivamente nel giorno della celebrazione delle esequie. Il divieto predisposto dalla direzione sanitaria dell’Asl, in vigore ormai da quasi due settimane, ha scatenato le proteste dei fioristi che vedono nel provvedimento un’ulteriore penalizzazione economica alla propria attività che vive al pari di tutto il commercio, la pesante crisi causata dalla pandemia.

Oltre alle legittime questioni di carattere economico c’è poi da considerare anche la triste sacralità del momento: impedire a congiunti e parenti di omaggiare il proprio caro defunto con un mazzo di fiori, così come avviene dagli arbori dell’umanità, appare una decisione ingiusta.

Così nel tentativo di un ritorno alla “normalità”, a nome di tutti gli operatori commerciali i titolari di Euroflora hanno inviato all’Asl una lettera nella quale esprimono la propria disapprovazione, chiedendo l’immediata revoca del divieto.