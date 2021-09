Nuovo calendario scolastico 2021-2022 in Piemonte.

Nuovo calendario scolastico

Le lezioni nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado si svolgeranno da lunedì 13 settembre 2021 a mercoledì 8 giugno 2022, per un totale di 205 giorni; stessa data di inizio per la scuola dell’infanzia, che terminerà l’anno giovedì 30 giugno, per un totale di 186 giornate. I giorni di attività didattica si ridurranno rispettivamente a 204 e a 185, nel caso in cui la ricorrenza del Santo Patrono coincida con un giorno nel quale siano previste lezioni.

Solo per l’anno scolastico 2021-2022 è stata inserita la “clausola di flessibilità” legata alle vacanze di carnevale, stabilita il 18 maggio 2021 in Conferenza per il diritto allo studio e la libera scelta educativa, per salvaguardare le lezioni in caso di aumento dei contagi e di eventuale adozione di provvedimenti di chiusura prolungata delle scuole. Solo in questo caso, le vacanze di carnevale potranno essere soppresse in tutto o in parte, previa adozione di idoneo provvedimento entro il 10 gennaio 2022.

Definiti anche i periodi di vacanza e un «ponte» per la festa dell’Epifania: