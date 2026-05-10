Oggi pioggia in attenuazione, domani variabile, martedì arriva il sole

La perturbazione arrivata nella notte ha riportato piogge diffuse su buona parte del Piemonte, con fenomeni più insistenti sul settore centro-settentrionale. Anche la Valsesia resta quindi dentro una fase instabile, con cieli molto nuvolosi e precipitazioni a tratti, destinate però a diventare più intermittenti nel corso delle prossime ore.

Secondo il quadro del Centro meteo Piemonte, gli accumuli più importanti si sono registrati nell’area di Torino, con punte fino a 20-25 millimetri. Nel pomeriggio è attesa una progressiva attenuazione, mentre in nottata potranno ripresentarsi rovesci soprattutto tra il Torinese e il Verbano Cusio Ossola.

Lunedì 11 maggio ancora variabile

Per la nostra zona la giornata di domani, lunedì 11 maggio si annuncia ancora incerta. Le previsioni indicano poca pioggia, con temperatura massima intorno ai 17 gradi e minima sui 6 gradi. Meteoam segnala per Borgosesia una massima più alta, attorno ai 19 gradi, confermando comunque un contesto non ancora del tutto stabile.

La novità principale sarà il rinforzo dei venti di Foehn nelle vallate alpine, con qualche raffica possibile anche sulle pianure occidentali più vicine. Per la Valsesia questo significa una giornata di transizione: nubi, schiarite, qualche fenomeno residuo e una ventilazione più presente, soprattutto nelle aree vallive.

Martedì 12 maggio torna il sole

Martedì 12 maggio il tempo dovrebbe cambiare passo. Le previsioni indicano una giornata soleggiata, con massima intorno ai 19 gradi e minima sui 6 gradi. Anche le tendenze locali parlano di netto miglioramento, con condizioni più stabili su tutta la Valsesia dopo la fase perturbata.

Resterà comunque consigliabile seguire gli aggiornamenti, perché la fase primaverile continua a presentare passaggi rapidi tra annuvolamenti, rovesci e schiarite.

In sintesi per la nostra zona

Domenica 10 maggio: piogge diffuse al mattino, poi fenomeni più intermittenti.

Notte tra domenica e lunedì: possibili nuovi rovesci sul Piemonte nordoccidentale.

Lunedì 11 maggio: tempo variabile, nubi e qualche pioggia residua.

Martedì 12 maggio: miglioramento più evidente, con sole e clima più stabile.

Temperature a Borgosesia: massime tra 17 e 19 gradi, minime intorno ai 6 gradi.

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