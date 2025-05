Oggi qualche nuvola, il fine settimana sarà mite e soleggiato. La perturbazione arrivata ieri sera dovrebbe esaurirsi nel corso della mattinata.

La perturbazione che nella serata di ieri, giovedì 15 maggio, ha portato sul Piemonte nuvole e temporali dovrebbe esaurirsi nel giro di qualche ora, lasciando posto già per il pomeriggio a un cielo più sereno.

E sono orientate al bel tempo anche le previsioni per il fine settimana. «Ci attende un weekend in prevalenza soleggiato – spiega il meteorologo Andrea Vuolo -, salvo residue nubi medio-basse sabato mattina sul Piemonte occidentale e addensamenti cumuliformi in sviluppo nelle ore pomeridiane sui rilievi alpini. Ma in un contesto prevalentemente asciutto (ad eccezione di qualche rovescio o temporale su Alpi Marittime) e con temperature massime in nuovo rialzo fino a 22-24 gradi in pianura».

Da martedì nuova perturbazione

La situazione di alta pressione dovrebbe estendersi ancora fino alla giornata di lunedì, ma un nuovo fronte perturbato è atteso invece per la giornata di martedì. Secondo i modelli previsionali, si tratterà di un’area di bassa pressione che potrà portare pioggia e temperature in ribasso almeno per due o tre giorni. Un quadro che comunque deve essere ancora confermato in base all’evolversi della situazione.

