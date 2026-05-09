Giovane di 28 anni investito da un treno, traffico ferroviario sospeso. Aperta un’indagine sulla tragedia: da verificare se si tratta di incidente o gesto volontario.

Giovane di 28 anni investito da un treno, traffico ferroviario sospeso

Dramma nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 8 maggio, lungo la linea ferroviaria SFM1 Rivarolo-Chieri, nel Canavese. Intorno alle 15.15, nei pressi della stazione di Lombardore, una persona è stata investita da un convoglio in transito. La vittima è un uomo nato nel 1997. L’impatto si è rivelato purtroppo fatale e ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, l’elisoccorso, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, impegnati nei rilievi e nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area. Le autorità stanno ora lavorando per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. In particolare, occorre valutare se si tratta di una disgrazia o di un gesto volontario.

Traffico ferroviario in tilt

Pesanti le ripercussioni sul traffico ferroviario: la circolazione sulla linea SFM1 è stata temporaneamente sospesa tra le stazioni di Rivarolo Canavese e Settimo Torinese per consentire gli accertamenti dell’autorità giudiziaria e le operazioni tecniche lungo i binari.

Disagi e ritardi per numerosi pendolari nel pomeriggio, con variazioni e cancellazioni dei collegamenti ferroviari sulla tratta interessata. Lo riportano i colleghi di Prima il Canavese.

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