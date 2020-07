Ondata migranti, in 38 arrivano tra Novara e Vco

Anche in Piemonte tornano ad arrivare i migranti, una ventina sono giunti ad Ameno dalla Sicilia. Si tratta di persone già presenti sul territorio nazionale da mesi e che erano ospitati nella tensostruttura di Porto Empedocle.

Il loro trasferimento in Piemonte è stato deciso per alleggerire le strutture siciliane in seguito agli ultimi sbarchi. I nuovi ospiti dovranno rispettare la quarantena, saranno alloggiati in stanze singole.

