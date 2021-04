Orso in Valgrande: le impronte fotografate dai carabinieri. Probabilmente si tratta dello stesso animale già avvistato lo scorso anno.

Orso in Valgrande: le impronte fotografate dai carabinieri

Le orme di un orso sono state notate questa mattina sulla neve nell’area selvaggia della Val Grande, che si distende tra Verbano e Ossola, in Piemonte. A rilevarle una pattuglia di carabinieri forestali impegnati in attività di monitoraggio del manto nevoso all’interno dell’area protetta. Lo riporta l’Ansa Piemonte.

E’ l’esemplare già visto lo scorso anno

Secondo i carabinieri del Parxo Val Grande si tratta probabilmente l’esemplare già osservato nel 2020 in diverse zone limitrofe al parco nazionale, proveniente dal Trentino, fotografato più volte con le foto trappole. I carabinieri invitano gli escursionisti e gli alpigiani a segnalarne la presenza se l’orso dovesse riapparire.