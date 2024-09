Peregrinatio straordinaria della reliquia di San Paolo VI a Vercelli

La congregazione delle suore Figlie di Sant’Eusebio, sorta nel 1899 a Vercelli per ispirazione di padre Dario Bognetti e madre Eusebia Arrigoni, si prepara a concludere il giubileo per il 125° anniversario di fondazione. L’evento che chiuderà le celebrazioni è la peregrinatio della reliquia ex sanguine di San Paolo VI, custodita nel Santuario di Santa Maria delle Grazie a Brescia e concessa in via straordinaria dal vescovo diocesano mons. Pierantonio Tremolada. Sosterà in casa madre (piazza San Francesco, 2 – Vercelli) da giovedì 3 a sabato 5 ottobre 2024.

Le ragioni dell’iniziativa risiedono nel profondo legame tra la congregazione e Giovanni Battista Montini. Prima del Concilio Vaticano II, gli istituti che aspiravano alla guida paterna di un cardinale, chiedevano a un porporato di diventare loro protettore. Nel 1959 il consiglio generalizio indirizzò la richiesta all’arcivescovo di Milano, e Montini si dichiarò «grato dell’onore di proporre la mia modesta persona quale protettore». Giovanni XXIII confermò con decreto la nomina, e il 4 ottobre di 65 anni fa il cardinale Montini fu accolto in casa madre e visitò il grande istituto dove le suore accoglievano i dimenticati della società: poveri, anziani e portatori di handicap. La superiora generale compì il gesto simbolico di offrire al cardinale le chiavi della casa e il libro delle costituzioni. Montini firmò il rogito e accolse «a buon diritto le mie nuove figlie».

La beatificazione

Con la beatificazione e la canonizzazione, avvenuta nel 2018, i resti mortali di Paolo VI non sono stati sottoposti a ricognizione canonica. Non vi sono quindi reliquie ex carne o ex ossibus del santo. Ciò che più si avvicina alla concezione tradizionale di reliquia, è la maglia macchiata di sangue che il papa indossava al momento dell’attentato subito all’aeroporto di Manila nel

1970. È custodita in un artistico reliquiario e venerata al santuario delle Grazie a Brescia, la

diocesi che ha generato alla fede Montini.

La celebrazione solenne che chiuderà il 125° anniversario di fondazione e farà memoria del 65° anniversario della protettoria, è in programma per sabato 5 ottobre alle 16, e sarà presieduta dal successore di Montini sulla cattedra di Sant’Ambrogio: l’arcivescovo di Milano Mario Delpini.

