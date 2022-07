Picco di calore sul Piemonte: serate oltre i 30 gradi. Non accenna a calmarsi il clima africano: afa garantita almeno sino a martedì.

Picco di calore sul Piemonte: serate oltre i 30 gradi

Altro che frescura serale. In città ancora alle 22 si rilevano temperature intorno ai 30 gradi, e anche oltre. Imperversa a tutte le ore del giorno e della notte l’ondata di caldo anomalo che in questi giorni sta colpendo il Piemonte così come una vasta zona d’Europa.

Come riferisce il Centro Meteo Piemonte, nella serata di ieri, giovedì 21 luglio, la canicola si è fatta sentire anche ben dopo il tramonto: alle 22.30 si registravano ancora 31-32 gradi a Torino, 31 gradi a Novara e Verbania, 30 gradi ad Asti.

Le previsioni: si boccheggia

Per i prossimo giorni le previsioni meteo non lasciano speranze almeno sino a martedì-mercoledì della prossima settimana. Si parla di temperature massime fino a 35 gradi (ma percepiti anche di più) e minime prima dell’alba sempre oltre i 20.

Cielo per lo più soleggiato a parte qualche addensamento sporadico. Per il momento non ci sono piogge all’orizzonte, prosegue dunque la grave emergenza idrica.