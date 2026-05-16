Piemonte da Bandiera Blu: lungo il Lago Maggiore spiagge d’eccellenza

Il Piemonte si conferma tra le regioni protagoniste delle Bandiere Blu 2026. Il riconoscimento internazionale assegnato dalla Foundation for Environmental Education è stato ufficializzato mercoledì 14 maggio nella sede del Cnr a Roma e premia ancora una volta quattro località lacustri dell’Alto Piemonte. Sul Lago Maggiore restano nella lista Cannobio, Cannero Riviera e Verbania, mentre sul lago d’Orta viene confermato il Lido di Gozzano.

Un risultato importante per il territorio piemontese, soprattutto in vista della stagione estiva, considerando il forte richiamo turistico esercitato dalle località lacustri dell’area del Verbano e del Novarese anche nei confronti di visitatori lombardi e stranieri.

Lago Maggiore sempre più meta simbolo dell’estate

Le conferme ottenute dalle spiagge piemontesi rafforzano l’immagine del Lago Maggiore (per la sponda piemontese) come una delle destinazioni più apprezzate del nord Italia. Le Bandiere Blu vengono assegnate sulla base di parametri ambientali, qualità delle acque, servizi, sicurezza e sostenibilità.

Le località piemontesi premiate nel 2026 sono:

Cannobio con il Lido

Cannero Riviera con la Spiaggia Lido

Verbania con Fondotoce-Isolino

Gozzano con il Lido di Gozzano sul lago d’Orta

Si tratta di luoghi che ogni estate attirano migliaia di persone grazie a spiagge curate, panorami suggestivi e servizi turistici consolidati. La conferma del riconoscimento rappresenta anche un’importante vetrina promozionale per tutto l’Alto Piemonte.

Turismo e ambiente: un riconoscimento che vale doppio

Per le amministrazioni locali e per gli operatori turistici il mantenimento della Bandiera Blu assume un valore strategico. Non riguarda soltanto la qualità balneare, ma anche la capacità di gestire il territorio in modo sostenibile e attrattivo.

Le località lacustri piemontesi intercettano infatti una parte significativa del turismo proveniente dalla Lombardia, in particolare dalle province di Varese e Milano. Durante la bella stagione le spiagge del Verbano e del lago d’Orta diventano punti di riferimento per famiglie, escursionisti e visitatori in cerca di relax e natura. Il dato nazionale conferma inoltre una crescita generale delle località premiate. In tutta Italia salgono a 257 i comuni insigniti della Bandiera Blu, con 525 spiagge riconosciute e 87 approdi turistici certificati.

Piemonte stabile, cresce il sistema dei laghi italiani

A livello nazionale le spiagge lacustri premiate sono 23, una in più rispetto al 2025. Il Piemonte mantiene le sue quattro Bandiere Blu, mentre la Lombardia cresce grazie all’ingresso di Limone sul Garda, nuova località premiata del 2026.

Il risultato piemontese assume particolare rilievo perché conferma la qualità ambientale di un territorio che punta sempre più sul turismo lento, outdoor e naturalistico. Dalle passeggiate sul lungolago agli sport acquatici, fino ai percorsi tra borghi e montagne, il sistema dei laghi dell’Alto Piemonte continua a rappresentare uno dei motori turistici più importanti del territorio.

Nella foto di copertina, il lido di Gozzano

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