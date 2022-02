Piemonte in zona gialla da lunedì. “La curva del contagio e i ricoveri ospedalieri continuano a migliorare, da lunedì saremo gialli con dati che da oggi ci avvicinano già verso il bianco, ma continuiamo a essere responsabili e vacciniamoci”, sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi.

Piemonte in zona gialla da lunedì

Nella settimana 7-13 febbraio in Piemonte il numero dei nuovi casi risulta in netta riduzione rispetto alla settimana precedente. L’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi resta pressoché costante (è 0.58) e migliora anche l’incidenza che passa a 506,95 casi ogni 100 mila abitanti (era 819,64). La percentuale di positività dei tamponi si riduce dal 19% al 17%.

Migliora anche il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva che si abbassa dal 15,8% all’8,9% e anche quello dei posti letto ordinari che passa dal 26,4% al 20,8%, entrambi sotto la soglia di allerta.

Il dettaglio dei vaccinati

Sono 10.566 le persone comunicate all’Unità di Crisi della Regione Piemonte che giovedì 17 febbraio 2022 hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. A 760 è stata somministrata la prima dose, a 2.712 la seconda, a 7.094 la terza.

Green Pass: dove non servirà più dal 1º aprile LEGGI ANCHE

Come riporta Prima Vercelli dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 9.540.593 dosi, di cui 3.264.692 come seconde e 2.685.924 come terze.