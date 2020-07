Piemonte-Liguria: domenica tratto chiuso della A26. C’è una bomba da disinnescare. Si rischiano code epocali in un tratto già congestionato di suo.

Già teatro di code epocali negli ultimi weekend, nella giornata di domani, domenica 12 luglio, il collegamento autostradale tra Piemonte e Liguria rischia il collasso. Il tratto tra Ovada e Masone della A26 verrà infatti chiuso al traffico dalle 6 alle 17 per recuperare e disinnescare una bomba americana da 500 libbre (circa 225 chili) della seconda guerra mondiale. Per di più, sarà vietato il transito sull’ex statale 456 del Turchino e sulla linea Genova-Acqui. La bomba sarà portata a Pegli per essere neutralizzata.

