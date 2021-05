Prenotazioni vaccini aperte a tutti senza distinzioni d’età dal 10 giugno. Così trapela dalla struttura commissariale guidata dal responsabile per l’emergenza Coronavirus in Italia.

Dal 10 giugno verranno probabilmente tolti i paletti per le prenotazioni secondo fasce d’età, aprendo anche ai più giovani la possibilità di poter prenotare la prima somministrazione di vaccino anti-Covid.

Sarebbe pronta anche una circolare che mira a riportare tutte le regioni allo stesso livello di copertura dei soggetti più a rischio, sia per fascia d’età, sia per patologia. Fondamentali in tal senso anche le forniture: saranno infatti oltre 28 milioni le dosi disponibili da qui alla fine di giugno.

L’ipotesi del presidente della Conferenza delle Regioni

Ma resta fondamentale che tutte le Regioni siano allineate, senza che qualcuna rimanga indietro, soprattutto nelle somministrazioni ad anziani e fragili. Resta il caposaldo della priorità agli over 60, soltanto nel momento in cui quella fascia sarà messa in sicurezza si potranno valutare altri aspetti.