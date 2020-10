Presidente del Piemonte: vicino alla famiglia di Samuel. Alberto Cirio traccia il bilancio di una giornata drammatica per la nostra Regione.

Presidente del Piemonte: vicino alla famiglia di Samuel

Il duro bilancio della calamità che nelle scorse ore ha colpito il Piemonte è di una vittima e un disperso. E il Presidente della Regione Alberto Cirio, nome di tutto il territorio, ha inviato un comunicato con cui «si stringe alla famiglia di Samuel Pregnolato, il giovane di 36 anni, residente a Quarona, il cui corpo è stato recuperato sul greto del fiume Sesia a Borgosesia. La sua auto è finita nel fiume venerdì notte. Il fratello di anni 21 che era con lui si è salvato aggrappandosi ad alcuni rami».

Resta un disperso

Proseguono in queste ore le ricerche del margaro caduto con la sua auto in un torrente in provincia di Cuneo. Sono per fortuna vivi e stanno bene, invece, gli altri 21 dispersi sul Col di Tenda (19 italiani e 2 tedeschi) rimasti bloccati a Vievola, sul fronte francese.

La piena del Sesia colpisce anche Casale

Nel pomeriggio, in frazione Terranova di Casale Monferrato, sono state evacuate 55 persone per l’esondazione del Sesia e sono ora ospitate al Palafiera di Casale.

Si chiede lo stato di calamità

Il presidente Cirio, insieme al collega della Liguria, ha firmato una lettera congiunta trasmessa al Governo per chiedere lo stato d’emergenza. Domani mattina, domenica 4 ottobre, il presidente sarà in sopralluogo in alcune delle aree colpite.

Domani rischio temporali

Rovesci e isolati temporali sono attesi ancora nella giornata di domani e considerando le precipitazioni antecedenti viene mantenuta la condizione di rischio per fenomeni franosi sul settore settentrionale. Si consiglia ove possibile di evitare di viaggiare ed attendere che la situazione generale torni ad uno stato di normalità.