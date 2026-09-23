Quarona fiori d’arancio per il sindaco Pietrasanta. Un grande manifesto ha celebrato il lieto evento all’ingresso del paese.

Quarona fiori d’arancio per il sindaco Pietrasanta

Le nozze tra Francesco Pietrasanta e Valentina Conforti sono state celebrate nella chiesa di Sant’Anna di Borgosesia, alla presenza di familiari, amici e delle persone più vicine alla coppia. Al termine non sono mancati gli abbracci, le fotografie di rito e gli auguri di parenti e amici, prima di proseguire con i festeggiamenti.

Un manifesto

Anche l’amministrazione comunale di Quarona ha voluto fare gli auguri al sindaco e alla neo sposa. Lo ha fatto con un manifesto comparso in paese, con il quale ha rivolto a Francesco e Valentina un augurio di serenità per il loro futuro insieme. Un modo semplice per sottolineare un momento che riguarda da vicino il primo cittadino, questa volta non nella sua veste istituzionale.

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