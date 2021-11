Reddito di cittadinanza in Piemonte solo a certe condizioni

Reddito di cittadinanza solo a certe condizioni.

Reddito di cittadinanza

Sull’istituzione del Reddito di cittadinanza il nostro pensiero è molto chiaro: dobbiamo aiutare chi non può lavorare non chi non vuole!

Per questo motivo in Piemonte abbiamo adottato un meccanismo che condiziona il reddito alla partecipazione ai corsi di formazione per la ricollocazione nel mondo del lavoro.

Coloro che non parteciperanno a questi corsi verranno segnalati all’INPS affinché venga loro sospesa l’erogazione del reddito.

Solo così il reddito di cittadinanza diventa un vero sostegno temporaneo per la ricollocazione lavorativa e non invece una misura assistenziale inutile e troppo spesso abusata da chi non ne avrebbe nessun diritto.