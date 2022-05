Roasio riaperto al pubblico il museo dell’emigrante

Roasio riaperto al pubblico per la stagione 2022 il Museo dell’emigrante: visite nei fine settimana.

Ha riaperto lo scorso fine settimana il Museo dell’emigrante di Roasio per la stagione 2022. Dopo due anni senza eventi, la stagione aprirà con una mostra dal titolo ‘Un tuffo nel passato’! La mostra vedrà l’esposizione di abiti tipici di inizio ‘900, fotografie raffiguranti un tempo andato, e oggettistica casalinga e di lavoro per mostrare l’evoluzione degli usi e dei costumi del nostro territorio. La mostra sarà visitabile tutti i fine settimana dalle 15 alle 18 da sabato 7 maggio fino a domenica 12 giugno (su prenotazione in settimana per gruppi o scuole). Il Museo dell’Emigrante si trova in Via Vittorio Veneto 75, Roasio ed è aperto tutti i sabati e le domeniche dalle 15 alle 18 fino al 30 di ottobre. Per maggiori informazioni sul Museo è possibile andare a visitare il sito Internet all’indirizzo www.museoemigranteroasio.com.