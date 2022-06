Romagnano istituto Bonfantini dedica il vigneto alla memoria del prof

Romagnano istituto Bonfantini intitola il vigneto sperimentale al professore Carlo Garavaglia.

Romagnano istituto Bonfantini ricorda il professore

Un ricordo di Carlo Garavaglia, docente e vice preside dell’istituto agrario Bonfantini, che ha sede anche a Romagnano, proprio negli ambienti vissuti tutti i giorni dai “suoi” ragazzi. Nei giorni scorsi il vigneto sperimentale a lui dedicato è stato inaugurato a Briona alla presenza del governatore del Piemonte, Alberto Cirio, oltre che del prefetto di Novara Francesco Garsia, dell’assessore regionale Matteo Marnati, del consigliere regionale Federico Perugini, del presidente della Provincia di Novara, Federico Binatti, dei consiglieri provinciali Andrea Crivelli e Marzia Vincenzi, del sindaco di Briona Davide Maria Giordano e dei sindaci e dei delegati dei paesi limitrofi. Ha introdotto la cerimonia il docente Vincenzo Zappia, che ha ricordato la figura del professor Garavaglia.

Il vigneto

Dall’anno scolastico 2019/20 l’istituto agrario ha arricchito la propria offerta formativa tramite l’acquisizione di un vigneto di circa un ettaro (corrispondente a 10mila metri quadrati), ceduto in comodato d’uso ventennale alla scuola dagli eredi di Carlo Garavaglia. Nel vigneto è stato effettuato un intervento di riqualificazione profonda, che è iniziata dai primi sopralluoghi, all’impostazione del sesto di impianto, passando per la scelta dei vitigni. Operazioni terminate con il reimpianto di circa 1700 barbatelle di cloni Nebbiolo, con l’obiettivo di vinificare le uve per ottenere vino di qualità da affiancare alle altre produzioni di eccellenza dell’istituto.

Voglia di innovazione

Lo scorso febbraio il Bonfantini, forte dell’esperienza acquisita col vigneto principale, ha acquistato in proprietà un ulteriore appezzamento di 0,3 ettari, destinato alla stessa produzione. In quest’ultimo appezzamento è stato eseguito il reimpianto con cloni di Erbaluce. «L’acquisto di un terreno, sia pur piccolo, costituisce un evento piuttosto raro nel panorama scolastico italiano – affermano dalla scuola – ed è indice della forte voglia di innovazione e sperimentazione del Bonfantini».