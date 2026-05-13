Un’escursione nella natura può trasformarsi in un’occasione per mettersi in gioco e vincere. L’Ente di gestione delle Aree protette della Valsesia, insieme a Notizia Oggi lancia un contest su Instagram dedicato a chi ama immortalare paesaggi, emozioni e momenti vissuti all’aria aperta.

In palio c’è un’esperienza speciale: l’autore del contenuto che raccoglierà più “like” su Instagram si aggiudicherà un’escursione guidata per due persone, scegliendo tra quelle in programma nei prossimi mesi. I premi sono messi a disposizione dall’Ente di gestione. Non solo: gli scatti più belli, selezionati da una giuria di professionisti, finiranno nel calendario 2027 che Notizia Oggi distribuisce ai lettori a fine anno.

Come partecipare

Prendere parte al contest è semplice e aperto a tutti. Ecco cosa bisogna fare:

Recarsi nei territori delle Aree protette della Valsesia (alta Valsesia, Monte Fenera e Alta Val Strona)

Scattare una foto, realizzare una serie di immagini oppure girare un breve video

Inviare le immagini via WhatsApp (370.3518.212) o via mail a notiziaoggi@notiziaoggi.it, specificando dove e quando sono state scattate. E aggiungendo un breve messaggio, se si desidere creare un post più coinvolgente

Notizia Oggi pubblicherà il post sul proprio profilo Instagram, con oltre 11mila follower

Conta il numero di like

Una volta pubblicato e condiviso, il post sarà visibile a tutti i follower. A questo punto a fare la differenza sarà il numero di “cuoricini”: più like si ottengono, più aumentano le possibilità di vincere.

Tre traguardi, tre vincitori

Il contest è suddiviso in tre momenti distinti, tre “traguardi” alla scandenza dei quali si vedrà chi ha raccolto più like:

10 giugno: prima scadenza

10 luglio: seconda fase

10 agosto: terzo e ultimo step

Dopo ogni scadenza, i contenuti già in gara vengono ovviamente esclusi dalla fase successiva: i like verranno conteggiati solo sui post arrivati successivamente.

Raccontare il territorio

Non è solo una gara fotografica, ma un invito a raccontare il territorio attraverso immagini e parole. Che si tratti di uno scorcio suggestivo, di un momento particolare o di un’esperienza vissuta, l’obiettivo è trasmettere emozioni. Anche il testo che accompagna il post può fare la differenza.

Le foto nel calendario 2027

Al termine del contest, una giuria di esperti selezionerà gli scatti più significativi che andranno a comporre il calendario 2027 di Notizia Oggi. Un’occasione per vedere le proprie immagini entrare nelle case di migliaia di lettori.

Creatività, passione per la natura e voglia di condividere: sono questi gli ingredienti per partecipare a un’iniziativa che unisce fotografia e territorio.

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