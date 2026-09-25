Scopello fine settimana di tradizioni tra cena di San Michele e fiera agricola. L’ultimo fine settimana di settembre si preannuncia particolarmente intenso nel paese montano, che nell’estate 2026 ha registrato un boom di presenze.

Scopello fine settimana tra cena di San Michele e fiera agricola

«Insieme alla Pro Loco e all’Unione Montana Valsesia, abbiamo organizzato un fine settimana di grande appeal – commenta il sindaco Antonella De Regis – per offrire a residenti e visitatori una proposta variegata ma molto legata alle nostre tradizioni: il tutto si tiene nell’area Prati della Fonderia, dove si inizia il sabato sera con la cena di San Michele, per proseguire la domenica con la Fiera Agricola, che offre lo spettacolo sempre suggestivo del raduno delle mandrie, e poi le attesissime premiazioni dei capi di bestiame e la possibilità, per i visitatori, di degustare e acquistare i prodotti a km zero delle nostre aziende locali».

Evento di domani

L’appuntamento di domani, sabato 26 settembre, inizierà alle 20 con la cena di San Michele, per la quale è necessario prenotarsi entro venerdì 25 settembre. Nel menù ci sarà la panissa preparata dagli amici di Arborio, mentre la serata proseguirà con la musica e i balli del “Gruppo 3”. Una serata conviviale che farà da apertura a una domenica interamente dedicata al mondo agricolo e pastorale.

La fiera agricola domenica

La giornata di domenica 27 settembre inizierà alle 9 ai Prati della Fonderia con il tradizionale Raduno delle mandrie, uno dei momenti più caratteristici della manifestazione. Ad accompagnare l’appuntamento con gli allevatori ci saranno bancarelle dedicate all’artigianato e all’hobbistica, laboratori per bambini e numerose attività pensate per le famiglie. Non mancherà inoltre la possibilità di conoscere, degustare e acquistare i prodotti a chilometro zero delle aziende locali.

Alle 12.30 spazio al “Pranzo del pastore”, con trippa e specialità della tradizione di montagna.

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Nel pomeriggio, alle 15.30, arriverà uno dei momenti più attesi dagli allevatori: la premiazione dei capi di bestiame da parte delle autorità del territorio.

«Si tratta di una manifestazione che ogni anno richiama sempre un pubblico molto numeroso, composto anche da tante famiglie con bambini – commenta ancora Antonella De Regis – questo ci fa molto piacere, perché indica l’attaccamento a queste tradizioni antiche e piene di fascino, dove c’è massima attenzione per il benessere animale e per la genuinità dei prodotti e delle relazioni».

La manifestazione sarà anche un’occasione per valorizzare le produzioni del territorio: dai formaggi al miele, fino alle carni, espressione di un’agricoltura strettamente legata all’ambiente montano.

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