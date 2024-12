Ultimo giorno per inviare a Notizia Oggi i vostri selfie di Natale! Per mandarci le foto usate WhatsApp al numero 370.3518.212. Saranno pubblicate lunedì.

Ultimo giorno per inviare a Notizia Oggi i vostri selfie di Natale!

C’è tempo sino alla serata di venerdì 20 dicembre per inviare a Notizia Oggi una vostra foto sotto l’albero di Natale che avete in casa, o davanti il presepe. Le immagini saranno pubblicate lunedì sul giornale: un modo simpatico per farci gli auguri tutti insieme!

Partecipare è semplicissimo: basta farsi una foto davanti all’albero di Natale, davanti al presepe, o comunque in un contesto natalizio. Inviateci poi la foto tramite WhatsApp al numero 370.35.18.212.

Per inviare le foto

Oltre a WhatsApp si può usare la posta elettronica all’indirizzo notiziaoggi@notiziaoggi.it. Inviando le foto tramite WhatsApp si entra automaticamente a far parte del nostro gruppo broadcast. Le immagini potranno essere accompagnate da un breve messaggio d’auguri (massimo 25 parole) rivolto ai propri cari o agli amici.

Nella foto… i protagonisti siete voi!

L’importante, ovviamente, è che NELLA FOTO CI SIATE VOI! Quindi non inviateci foto di abeti o altro senza nessuna persona… Vi chiediamo anche la cortesia di inviarci UNA SOLA foto: scegliete quella che vi piace di più e mandatecela. Aspettiamo le vostre foto..!

