S’inceppa la consegna dei pannolini. L’Asl: si è dovuto rifare l’appalto

Proteste, disagi e telefonate furibonde ai call center dell’Asl. Questo perché nelle ultime settimane tante persone in zona non hanno avuto la consueta consegna dei pannoloni gratuiti destinati a chi soffre di patologie particolari e croniche. Ora l’Asl Vercelli interviene per fare chiarezza sulla situazione in essere.

«Prima di tutto – dice il direttore generale Eva Colombo – non possiamo che esprimere il nostro dispiacere per le conseguenze di tale disservizio. Ormai da diverse settimane sta colpendo molti anziani e persone fragili, oltre alle loro famiglie, di cui comprendiamo perfettamente la necessità di avere risposte certe. Tuttavia è doveroso chiarire che si tratta di un problema diffuso su tutto il territorio piemontese e che la stessa Asl Vercelli ne è vittima, anche in termini economici».

Oltre 10mila ordini arretrati

Il servizio di consegna a domicilio dei pannoloni è stato aggiudicato con una gara regionale. Lo scorso 31 maggio, a causa di inadempienze, è stato risolto il contratto con l’appaltatore. La nuova azienda subentrata si è trovata di fronte a più di 10mila ordini risultati inevasi in tutto il Piemonte. Questa ingente mole di arretrati ha quindi causato i ritardi nelle forniture a domicilio, che stanno perdurando ancora oggi.

Gli ordini sono stati segnalati alla nuova ditta

«In queste settimane la struttura Farmacia territoriale si è continuamente interfacciata con le farmacie e le ortopedie, deputate a raccogliere gli ordini dei cittadini e anch’esse subissate di lamentele, per monitorare la situazione – spiega Colombo –. Intanto si è provveduto a raccogliere e a inoltrare alla nuova ditta tutte le segnalazioni pervenute. L’Asl Vercelli si scusa con tutti coloro i quali stanno subendo disagi in questo momento e auspica di riportare quanto prima alla normalità i tempi di consegna».

