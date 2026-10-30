La sanità di domani si costruisce insieme: Vercelli chiama a raccolta il territorio

Si terrà venerdì 6 novembre al teatro civico di Vercelli la prima edizione degli Stati generali dell’Asl Vercelli, promossa dall’azienda sanitaria per riunire istituzioni, professionisti e realtà locali. Ad aprire la giornata sarà il direttore generale Marco Ricci. Al centro dell’incontro ci sarà il futuro dei servizi sanitari e il loro rapporto con la comunità.

La mattinata, moderata dalla giornalista Maria Concetta Mattei, si aprirà con “La sanità tra presente e futuro”. Tra i relatori Alessio Butti, sottosegretario all’innovazione, il presidente del Piemonte Alberto Cirio, l’assessore regionale Federico Riboldi, l’eurodeputato Mario Mantovani, Florigio Lista, direttore dell’Istituto di scienze biomediche della Difesa, e il chirurgo Pierpaolo Sileri. Un confronto tra prospettive e competenze differenti.

Finanza, legalità ed etica nel dibattito

Una seconda sessione, ancora con la conduzione di Maria Concetta Mattei, sarà dedicata a “Sanità, finanza, legalità ed etica”. La sostenibilità del sistema sarà uno dei temi affidati al confronto tra rappresentanti delle istituzioni e figure impegnate nei settori della programmazione, della giustizia contabile e della dimensione sociale della cura.

Tra gli ospiti figurano Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute, il deputato Marco Osnato, il consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti e il cardinale Giuseppe Versaldi. Con loro Walter Bergamaschi, direttore generale della programmazione sanitaria, e Fernanda Fraioli, procuratrice regionale della Corte dei conti del Piemonte. La discussione intreccerà risorse, regole ed etica nella gestione dei servizi.

Nel pomeriggio la parola ai dipartimenti

Dopo l’apertura affidata alla direzione strategica, il pomeriggio sarà dedicato alle attività dell’Asl Vercelli raccontate direttamente dai suoi professionisti. A guidare gli interventi sarà Paolo Usellini, giornalista e direttore di Notizia Oggi. Saranno i reparti e i servizi a raccontarsi, portando sul palco esperienze e percorsi legati all’assistenza quotidiana.

Interverranno Domenico Costantino Aloj per l’area chirurgica, Aldo Tua per l’area medica, Elena Pavoletti per la prevenzione e Luca Tarantola per la salute mentale. Il programma riserverà spazio anche al Dipartimento dei servizi e a quello di gestione dei percorsi specialistici integrati. L’obiettivo è far conoscere il lavoro quotidiano delle diverse strutture aziendali.

Formazione e studenti coinvolti nell’evento

Per i giornalisti, la parte pomeridiana avrà anche un valore formativo: l’Ordine dei giornalisti ha accreditato la sessione come corso valido per i crediti professionali. Il titolo scelto è “Raccontare la sanità locale. I dipartimenti si raccontano. Nell’ambito degli Stati generali dell’Asl Vercelli”, un’occasione per approfondire come informare sui servizi sanitari.

Anche le scuole saranno protagoniste della manifestazione. Il Liceo artistico Alciati dell’Iis Lagrangia di Vercelli ha realizzato il logo degli Stati generali; gli studenti dell’Istituto alberghiero Ronco di Trino collaboreranno invece ai momenti conviviali insieme a Maio Group. Un contributo che coinvolge direttamente i giovani nella preparazione della giornata.

Una mostra per dare spazio alle persone

All’interno dell’ex chiesa sarà visitabile, grazie alla collaborazione con Diapsi, una mostra di opere d’arte realizzate dagli utenti del Centro di salute mentale dell’Asl Vercelli. Le opere porteranno al centro le esperienze personali, affiancando al dibattito istituzionale una testimonianza delle persone che vivono e frequentano i servizi del territorio.

«Abbiamo voluto costruire gli Stati generali come una giornata capace di mettere insieme livelli diversi», spiega Marco Ricci, citando il confronto con le istituzioni, il lavoro dei dipartimenti e le energie locali. Il coinvolgimento di scuole e associazioni è centrale, sottolinea il direttore generale, perché l’azienda sanitaria vuole costruire il proprio futuro insieme alla comunità.

Ingresso riservato agli iscritti

Ricci rivolge anche un ringraziamento agli sponsor che hanno sostenuto la manifestazione: «Proprio grazie al loro contributo siamo riusciti a realizzare un evento a costo zero per l’Asl». Nessun costo per l’azienda sanitaria, dunque, secondo quanto precisato dal direttore generale, che parla di un sostegno concreto e di vicinanza al territorio.

Per motivi organizzativi, l’accesso al teatro civico non sarà libero: potranno entrare soltanto le persone che si saranno iscritte attraverso il sito ufficiale della manifestazione, statigeneraliaslvercelli.it. L’appuntamento del 6 novembre metterà così a confronto ospiti nazionali e regionali, operatori sanitari e realtà locali, con un programma distribuito tra mattina e pomeriggio.

Nella foto di copertina, il direttore generale dell’Asl Vercelli, Marco Ricci

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