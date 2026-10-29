Biellese in lutto per Stefania Coda, morta improvvisamente a soli 54 anni

Profondo cordoglio nel Biellese per la morte di Stefania Coda, scomparsa prematuramente all’età di 54 anni. Secondo quanto emerso, a causarne il decesso sarebbe stato un improvviso malore.

La notizia ha colpito in particolare Ronco, dove Stefania viveva, ma si è rapidamente diffusa anche a Biella. In tanti la conoscevano personalmente e ne ricordano soprattutto il carattere solare e il sorriso, caratteristiche che l’avevano resa una presenza familiare per molte persone.

Conosciuta per il lavoro a Biella

Per diversi anni Stefania aveva lavorato al supermercato A&O di piazza Curiel a Biella, un’attività che l’aveva portata quotidianamente a incontrare clienti e famiglie della città.

Proprio per questo la sua scomparsa ha suscitato numerose manifestazioni di affetto. Chi l’aveva incontrata negli anni ne conserva il ricordo di una donna disponibile, brillante e capace di instaurare facilmente un rapporto con le persone.

LEGGI ANCHE: Biella piange Andrea Lattarulo, padre di famiglia morto a soli 55 anni

Il dolore della famiglia

Stefania lascia la mamma Rosetta con Federico e i figli Francesco e Alessio, insieme a Sara e al loro papà Riccardo. La piangono inoltre la sorella Antonella, il compagno Cristian, i nonni Grazia e Antonio e tutti gli altri familiari.

Una perdita arrivata troppo presto e che ha lasciato un vuoto particolarmente profondo tra le persone più vicine a lei. Il messaggio scelto dalla famiglia per il necrologio, “Troppo presto ci ha lasciato”, racchiude il senso di incredulità che accompagna queste giornate.

Ieri l’ultimo saluto a Biella

Nei giorni precedenti era stato possibile rendere visita a Stefania alla Casa funeraria Defabianis di Biella. Il funerale è stato celebrato ieri, mercoledì 28 ottobre alle 10, nella sala del commiato della stessa struttura.

Dopo la cerimonia, nel rispetto delle sue volontà, la salma è stata accompagnata alla cremazione. Familiari, amici e conoscenti si sono ritrovati per l’ultimo saluto a una donna che aveva lasciato un ricordo forte tanto a Ronco quanto a Biella.

Il ricordo di una donna sempre sorridente

Nelle ore successive alla notizia sono stati molti i pensieri dedicati a Stefania. Ricorre soprattutto l’immagine di una persona capace di trasmettere energia e simpatia, conosciuta per il suo carattere e per il modo diretto con cui si rapportava agli altri.

A 54 anni la sua vita si è interrotta improvvisamente, lasciando nel dolore la famiglia e una cerchia molto ampia di persone. Il suo sorriso resta ora il ricordo più condiviso da chi ha avuto modo di conoscerla.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati