Totobeauty: fai vincere il tuo professionista della bellezza. Il grande gioco di Notizia Oggi: come partecipare, dove imbucare i coupon.

Totobeauty: fai vincere il tuo professionista della bellezza

E’ iniziato alla grande il Totobeauty, gioco di Notizia Oggi che ci terrà compagnia per tutta l’estate. E’ una simpatica sfida a colpi di preferenze tra coloro che possiamo definire “professionisti della bellezza”: parrucchieri, centri massaggi, estetiste, manicure e pedicure, e in generale tutto ciò che ha a che fare con l’estetica del corpo.

La formula è semplice e ben collaudata: fino a circa la metà di settembre, su ogni uscita del giornle ci sarà un coupon pubblicato in prima pagina. Un tagliando attraverso il quale ognuno potrà dare il proprio voto al proprio “professionista della bellezza” di fiducia. Sempre sul giornale si troverà aggiornata, una volta alla settimana, la relativa classifica. Alla fine della raccolta dei coupon, con la classifica finale verrà proclamato il “professionista del bello” più votato della nostra zona.

Chi può votare al Totobeauty

Tutti i lettori possono ovviamente votare: basterà compilare il coupon, ritagliarlo e imbucarlo in una delle urne posizionate sul territorio:

Redazione Notizia Oggi (Borgosesia, via Ducxa d’Aosta 63)

Al Baret (Pray)

Fermata 17 (Gattinara)

Tabaccheria La Torre (Gattinara)

Capital Cafè Bar (Romagnano Bennet)

Il Bareddu N. 3 (Grignasco)

Bar Impero (Serravalle)

Il Bareddu N. 2 (Borgosesia Cesolo)

Bar Loopy’s (Quarona)

Il Cortiletto Cafè (Varallo)

bar Giletti (Valdilana Ponzone)

Il tagliando va compilato con il nome del professionista o il nome del laboratorio, qualora si volesse votare un centro che impiega più persone. Giovedì 26 giugno sarà publicata la prima classifica.

Chi può essere votato

Possono essere votati tutti i professionisti del bello e del benessere che operano nella nostra zona di competenza (quindi Valsesia, Valsessera, Valdilana e Novarese fino a Sizzano). Professionisti che operano fuori dalla nostra zona non saranno tenuti in considerazione.

Non occorre iscriversi: il professionista o l’esercizio che riceve voti entra automaticamente in classifica. Una classifica che arricchiremo con foto e descrizioni dei concorrenti: perché con il “Totobeauty” l’obiettivo è proprio quello di creare una vetrina per loro!

I premi

E in palio ci sono premi importanti: ve li diremo a gioco iniziato. Per intanto, chi è interessato può cominciare a compilare e ritagliare il primo coupon: il gioco inizia, buon divertimento a tutti!

