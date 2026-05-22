Addio a Ferruccio Arbellia, Rossa perde uno dei suoi volti più stimati

Sono stati celebrate lo scorso fine settimana a Borgosesia le esequie di Ferruccio Arbellia, scomparso all’età di 83 anni. Residente a Rossa, Arbellia era una figura molto conosciuta in tutta la Valsesia per il suo impegno nel volontariato, nella vita associativa e nel mondo del lavoro. Numerose le persone che hanno preso parte all’ultimo saluto.

Una vita dedicata al lavoro e alla famiglia

Ferruccio Arbellia aveva lasciato il suo paese da giovane per imparare il mestiere di idraulico a Novara. Un’esperienza professionale che lo aveva portato a lavorare in molte zone d’Italia. Proprio durante un cantiere in Sicilia aveva conosciuto Lucia, diventata poi sua moglie. Insieme avevano costruito una famiglia con le figlie Sonia e Barbara.

Dopo un periodo trascorso a Valduggia, si era trasferito a Rossa, dove era diventato un punto di riferimento apprezzato da tanti. La sua professionalità e la sua disponibilità gli avevano permesso di costruire rapporti solidi sia nel lavoro sia nella vita quotidiana. Chi lo ha conosciuto ne ricorda soprattutto la semplicità e il carattere sempre cordiale.

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Il volontariato e l’impegno per il territorio

Accanto all’attività lavorativa, Arbellia aveva dedicato molto tempo anche al volontariato. Aveva fatto parte dell’Aib nelle attività di antincendio boschivo e aveva vissuto con orgoglio l’esperienza tra gli alpini della Valsesiana. Sempre presente nelle iniziative del territorio, aveva partecipato attivamente alla vita della comunità valsesiana.

Molto importante anche il legame con il suo paese natale e con la Banda musicale locale. Ferruccio Arbellia aveva preso parte per anni a prove, manifestazioni e servizi, fino a diventare presidente del sodalizio per dodici anni. Successivamente era stato nominato presidente onorario, segno della stima conquistata nel tempo grazie al suo impegno costante.

Il ricordo del fratello Daniele Arbellia

A ricordarlo è stato il fratello Daniele Arbellia, ex sindaco del paese, che ha voluto sottolineare le qualità umane che lo hanno sempre contraddistinto: «Lo si può ricordare con due aggettivi: uomo buono e semplice, sempre disponibile e sorridente con tutti». Parole che descrivono il legame costruito da Ferruccio con tante persone nel corso della sua vita.

«Ferruccio ci ha lasciati in punta di piedi con quella discrezione che lo ha sempre contraddistinto – aggiunge Daniele Arbellia – ma ci ha lasciato una enorme eredità fatta di valori famigliari ed umani». Un ricordo destinato a restare vivo nella comunità di Rossa e in tutta la Valsesia.

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