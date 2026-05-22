McDonald’s apre a Borgosesia: taglio del nastro con musica e intrattenimento

Aprirà domani, sabato 23 maggio, il nuovo McDonald’s di viale Varallo a Borgosesia. Alle 10 è previsto il taglio del nastro alla presenza delle autorità locali, mentre dalle 16.30 spazio alla festa inaugurale con musica e attività dedicate alle famiglie. Dopo mesi di lavori, il primo locale della catena in Valsesia è pronto ad accogliere il pubblico.

Un locale moderno e tecnologico

La nuova struttura è dotata di McDrive e McCafé, oltre a circa 240 posti a sedere distribuiti tra sala interna e dehors esterno. Il ristorante offre anche totem digitali che consentono di ordinare in autonomia, personalizzando panini e ingredienti direttamente dallo schermo.

Una volta completato l’ordine, i clienti possono accomodarsi e attendere il servizio al tavolo effettuato dal personale. È inoltre disponibile l’ordinazione tramite app, con possibilità di ritirare il cibo direttamente nel punto vendita di Borgosesia.

Orari estesi e servizi dedicati

Dal punto di vista organizzativo, il nuovo fast food seguirà orari molto ampi. Da domenica a giovedì sarà aperto dalle 7 all’1, mentre venerdì e sabato il servizio proseguirà fino alle 3 del mattino con il McDrive operativo fino alla chiusura.

Per la giornata inaugurale di sabato l’apertura è fissata alle 10 e la chiusura sarà alle 2, sia per la sala interna sia per il servizio drive. L’obiettivo è offrire un punto di riferimento anche ai giovani e a chi si sposta lungo l’asse della valle.

L’altro progetto in viale Varallo

Il nuovo McDonald’s porterà anche occupazione sul territorio. Attualmente lavorano nella struttura una trentina persone, ma sono previste ulteriori assunzioni per raggiungere un organico sulla cinquantina di dipendenti.

Il ristorante sorge in una zona interessata da altri progetti di rilancio commerciale e ricettivo, primo fra tutti la ristrutturazione dell’ex hotel Capitol. L’apertura del locale rappresenta così un nuovo tassello nello sviluppo dell’area di viale Varallo, sempre più centrale per servizi e attività dedicate al pubblico.

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