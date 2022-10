Ultimo giorno con temperature sopra i 20 gradi: martedì inizia l’autunno. In arrivo un fronte di aria più fresca che farà scendere il termometro. Possibile qualche piovasco.

Nella giornata di ieri, domenica 30 ottobre, al santuario di Oropa (oltre 1200 metri) si è toccata la temperatura record di 21.4 gradi, battendo il precedente primato dell’ottobre 1997 (20.8). Oggi però sarà l’ultimo giorno di ottobre e anche l’ultimo con temperature così alte.

Come spiegano gli esperti del Centro Meteo Piemonte, «l’anticiclone nord africano che sta portando valori di temperature pressoché da record tenderà a sforzarsi nel corso della settimana. Lunedì tutto sommato prevarrà ancora il sole con al più il passaggio di velature. Da martedì l’ingresso di correnti più umide di origine atlantica favoriranno un aumento della nuvolosità e la possibilità di qualche piovasco in particolare sulle Alpi e sul Piemonte orientale. Un secondo fronte potrebbe poi giungere giovedì. Le temperature saranno in calo da martedì e si porteranno generalmente sotto i 20 gradi centigradi».

Ma poca pioggia in vista

Come accennato, qualche piovasco sarà possibile nella giornata di domani e poi giovedì. Il resto della settimana sarà caratterizzato da cielo prevalentemente sereno. Un problema, perché le risorse idriche sono gravemente sotto la media.