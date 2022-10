Finisce il mese di ottobre più caldo degli ultimi 65 anni. In Piemonte la temperatura media superata di 3,5 gradi: da martedì più fresco.

Finisce il mese di ottobre più caldo degli ultimi 65 anni

Per il Piemonte è stato il mese di ottobre più caldo degli ultimi 65 anni. La temperatura media è stata infatti superiore di ben 3,5 gradi rispetto al trend storico registrato nello stesso periodo.

Una situazione peraltro avvertita anche empiricamente, visto l’insolito tepore che ha caratterizzato le ultime settimana. Un tepore che ha anche permesso di limitare l’accensione degli impianti di riscaldamento.

Più fresco dall’1 novembre

La temperatura massima dovrebbe cominciare ad abbassarsi di qualche grado proprio a partire da martedì 1 novembre, con il nuovo mese.

Come riporta l’Ansa Piemonte, «il campo di alta pressione di matrice nordafricana, che si estende sul bacino occidentale del Mediterraneo fino all’Europa centrale, garantisce ancora tempo stabile e soleggiato per i prossimi 4-5 giorni, con massime in pianura mediamente sui 22 gradi e punte locali di 24-25; la quota dello zero termico su valori prettamente estivi, oltre i 3500 metri. Solo dalla metà della prossima settimana – sono le previsioni di Arpa – vi è la possibilità che questa fase anticiclonica si sblocchi, con un graduale rientro delle temperature nella norma del periodo e qualche pioggia».