Un inizio di settimana con meteo ancora instabile. Prevale il sole, ma il rischio di rovesci è ancora significativo. Da giovedì temperature in aumento.

La nuova settimana inizia con un tempo ancora molto variabile. Come riferiscono gli esperti del Centro meteo Piemonte, «la goccia fredda responsabile dei temporali di domenica si attenuerà nella giornata di lunedì, seppure con qualche acquazzone pomeridiano che non mancherà soprattutto sulle Alpi».

Martedì poi «una nuova ondulazione atlantica accentuerà temporaneamente l’instabilità con qualche rovescio o temporale che nel corso del pomeriggio potrà nuovamente sconfinare sulle pianure, specie a Nord del Po e vicino ai monti». Anche in questo caso l’instabilità maggiore è attesa per il pomeriggio.

Un po’ più caldo da mercoledì

La novità però riguarda «una prima rimonta dell’anticiclone a partire da mercoledì e nei giorni successivi, con un progressivo miglioramento del tempo e temperature in aumento. Lo zero termico si porterà verso la soglia dei 4000 metri nella seconda parte della settimana, ma potrebbe non durare…»

In effetti, per il fine settimana alcuni siti meteo pronosticano una nuova ondata di temporali. Ma adesso è ancora troppo presto per azzardare previsioni precise.

