Un metro di neve fresca in montagna: bellissime immagini da tutto il Piemonte. Si esaurisce nelle prime ore di oggi una precipitazione che da tempo non si vedeva.

Un metro di neve fresca in montagna: bellissime foto da tutto il Piemonte

Soi va esaurendo nelle prossime ore di oggi, lunedì 4 marzo, una nevicata che ha portato un metro di neve fresca su tutto l’arco alpino piemontese, in qualche zona anche di più, in altre qualcosa meno. Di fatto, è comunque una nevicata che da anni non si vedeva.

In Valsesia il nivometro all’alpe di Mera è stato addirittura sepolto dalla coltre bianca: quindi si parla di un accumulo (tra fresca e non) di quasi due metri, almeno in quel punto.

Anche sul massiccio del Rosa, da Alagna in su, la nevicata è stata abbondante.

Intensa precipitazione anche a Bielmonte, benché non si sia arrivati ai livelli della Valsesia.

Paesaggi da cartolina nei piccoli paesi di montagna in valle.

In giro per il Piemonte

Ed ecco qualche bella immagine di altre località di montagna piemontesi e valdostani.

Le previsioni meteo: oggi miglioramento

Secondo il Centro meteo Piemonte, come accennato, la parturbazione si esaurirà in mattinata. «Fenomeni poi in esaurimento ovunque entro la mattinata di lunedì e parziali schiarite attese dal pomeriggio, in attesa di un possibile nuovo passaggio instabile nella giornata di martedì».

Nuovi fenomeni di pioggia e neve potrebbero presentarsi tra la serata di martedì e la mattinata di mercoledì.

