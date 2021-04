Vaccini over 60: ci sarà anche la possibilità della chiamata “last minute”

Vaccini over 60: ci sarà anche la possibilità di essere convocati con una sola ora di preavviso.

Vaccini over 60: possibilità della chiamata “last minute”

Da domani, giovedì 8 aprile, in Piemonte si apriranno le prenotazioni del vaccino per chi ha tra i 60 e i 69 anni. Per questa categoria verrà attivata la “panchina vaccinale”. Con questa espressione si intende una lista di persone disponibili a recarsi nell’arco di un’ora presso il punto vaccinale di competenza della propria Asl in caso di avanzo di vaccini a fine giornata. I sessantenni interessati potranno apporre una spunta sull’apposita casella che indicherà la reperibilità “last minute”.

La “panchina vaccinale” si abbinerà ai meccanismi di overbooking e chiamate anticipate sulle prenotazioni già fissate per i giorni successivi e sarà sperimentata con i sessantenni in quanto hanno una maggiore facilità a rendersi disponibile a spostamenti logistici immediati.

