Varallo porta gli anziani a fare le vacanze al mare

Varallo porta gli anziani al mare: vacanza a Senigallia a prezzo agevolato.

Varallo porta gli anziani al mare

Vacanze a prezzo agevolato per gli anziani a Varallo. Anche quest’anno, come ormai accade da diverso tempo, l’amministrazione guidata dal sindaco Eraldo Botta propone le vacanze al mare a Senigallia per gli anziani valsesiani.

Resta confermato l’hotel delle scorse volte, il quattro stelle Senbhotel, la cui posizione è molto comoda essendo a due passi dal mare e dal centro storico della rinomata località balneare, una delle principali località turistiche delle Marche, che richiama visitatori da ogni parte d’Italia e d’Europa anche grazie alla famosa spiaggia detta “di velluto”.

LEGGI ANCHE: Centro anziani Serravalle riscopre la voglia di tombola | LE FOTO

Il pacchetto

Il soggiorno, che è in programma da domenica 23 agosto a domenica 6 settembre, e “all inclusive”: comprende viaggio in autobus andata e ritorno, copertura assicurativa, pensione completa, servizio spiaggia e intrattenimento. Grazie al contributo che metterà il Comune di Varallo, il soggiorno per i partecipanti avrà un costo ridotto: si dovranno spendere 720 euro se si è residenti a Varallo, mentre l’importo sale a 840 euro per chi non risiede in città. Per le prenotazioni contattare l’ufficio servizi sociali del Comune al numero telefonico 0163.562748.

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE