Varallo, uffici della giustizia si avvicinano al cittadino

A Varallo il sistema della giustizia si avvicina ai cittadini. L’amministrazione ha avviato la pratica per aprire un “Ufficio di prossimità” a Villa Barbara. Nei giorni scorsi il Comune ha ricevuto la comunicazione dalla Regione Piemonte dell’accettazione della manifestazione di interesse per l’apertura dell’ufficio.

Cos’è un “Ufficio di prossimità”

Si tratta di uno sportello dove si potranno portare avanti una serie di pratiche che altrimenti avrebbero richiesto un viaggio a Vercelli. In questo modo viene garantita ai cittadini, soprattutto alle fasce più fragili, la tutela dei diritti senza che debbano recarsi agli uffici giudiziari.

In sintesi, le attività dall’ufficio consisteranno nel fornire informazioni e supporto nell’inoltrare le pratiche per l’amministrazione di sostegno; per richiedere un’autorizzazione al giudice tutelare; per richiedere la nomina di un curatore speciale; avere la consulenza e il supporto riguardo gli istituti di protezione giuridica (tutele, tutele dei minori, amministrazioni di sostegno); per ottenere assistenza per altri servizi della volontaria giurisdizione che non richiedono l’ausilio di un avvocato e per richiedere un’autorizzazione al rilascio di documenti validi per l’espatrio.

La soddisfazione del sindaco

«Siamo davvero molto soddisfatti – commenta il sindaco Eraldo Botta – di aver raggiunto anche questo traguardo. La richiesta era stata avanzata lo scorso anno e ora è arrivata la conferma della disponibilità, grazie anche all’interessamento del consigliere regionale Angelo Dago. In questo modo si rende la giustizia più vicina ai cittadini con un nuovo ufficio che offrirà servizi che andranno ad aggiungersi a quelli già garantiti dall’ufficio del Giudice di pace, in modo da garantire a tutti di accedere ai servizi senza doversi recare fino a Vercelli.

L’Ufficio di prossimità avrà sede a Varallo, ma potranno accedere tutti gli abitanti della Valsesia. È un passo importante con l’obiettivo di tornare ad avere in città la sezione distaccata del Tribunale di Vercelli. La sede dello sportello sarà all’interno di Villa Barbara – conclude Botta –, dove si trova anche quello del giudice di pace».

