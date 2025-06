Venti anni per l’inclusione: Passeportout si riunisce per festeggiare. L’associazione valsesiana usa lo sport per integrare persone con disabillità.

Una giornata speciale, da incorniciare, per celebrare il ventesimo anniversario dell’associazione Passeportout. Nella splendida cornice della cascina “La Granda Antichità” di Prato Sesia, amici storici, soci, volontari, simpatizzanti e nuovi volti si sono ritrovati per condividere un traguardo fatto di impegno, passione e inclusione.

L’atmosfera della giornata è stata di quelle che scaldano il cuore: tra abbracci, sorrisi e strette di mano, i partecipanti hanno dato vita a un incontro che ha saputo coniugare memoria e futuro. Vent’anni di storia che hanno visto l’associazione crescere e diventare un punto di riferimento per tanti ragazzi e le loro famiglie, grazie a un lavoro costante e appassionato.

Il progetto fotografico

«Sono stati 20 anni molto intensi e impegnativi per la nostra associazione – ha dichiarato la presidente Francesca Vinzio – ma ci auguriamo con tutto il cuore che ce ne siano altri venti. Siamo cresciuti tanto e oggi la nostra missione continua: fare inclusione, avvicinando sempre più bambini e ragazzi con disabilità allo sport».

Tra i momenti più emozionanti della giornata, la presentazione del progetto fotografico “Foto Passeportout”, un vero viaggio nel tempo attraverso immagini, ricordi, risate e anche qualche lacrima di commozione. Una testimonianza concreta del cammino percorso e del valore delle tante persone che in questi anni hanno contribuito alla crescita dell’associazione.

Una settantina di atleti nel gruppo

Oggi Passeportout può contare su circa 150 persone, di cui una settantina di atleti, e continua a lavorare per offrire nuove opportunità a tanti giovani, sempre all’insegna dei valori che da vent’anni ne rappresentano l’anima: inclusione, condivisione e comunità.

Venti anni che sono molto più di un semplice anniversario: sono la prova di un sogno che continua a camminare, passo dopo passo, verso nuove sfide e nuovi traguardi.

