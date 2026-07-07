CronacaFuori zona
Scontro frontale tra due vetture: perde la vita un uomo di 62 anni
L’altro automobilista è stato trasportato in ospedale, sulla dinamica indaga la polizia stradale.
Un uomo di 62 anni ha perso la vita l’altra mattina in un grave incidente stradale avvenuto nell’Alessandrino, lungo la strada che collega Astuti a Solero. Lo schianto si è verificato poco prima delle 8 e ha coinvolto due automobili che si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e gli agenti della polizia stradale di Acqui Terme.
Nonostante i tentativi di rianimazione, per il conducente non c’è stato nulla da fare. La vittima è Fabio Padoan, 62 anni, residente a Solero. L’altro automobilista coinvolto nell’impatto è stato invece soccorso e trasferito all’ospedale di Alessandria in codice giallo: le sue condizioni non sono considerate gravi.
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Traffico rallentato e indagini in corso
Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici, la circolazione lungo il tratto interessato dall’incidente ha subito forti rallentamenti per diverse ore. Gli agenti della polizia stradale hanno lavorato sul posto per mettere in sicurezza l’area e raccogliere tutti gli elementi utili a ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.
Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio degli investigatori. Saranno gli accertamenti effettuati dalla polizia stradale a chiarire come sia avvenuto l’impatto frontale e se vi siano stati fattori esterni o manovre improvvise all’origine della tragedia.
Foto d’archivio
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